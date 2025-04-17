FT узнала о роли неизвестного итальянца в возврате Ariston контроля над российской «‎дочкой»

Переговоры с итальянскими дипломатами стали причиной того, что было отменено решение о передаче дочернего предприятия Ariston в управление структуре «Газпрома». Об этом пишет Financial Times (FT). В статье утверждается, что лоббированием интересов Ariston занимались не только сотрудники итальянского МИД и посольства, но и «некое частное лицо из Италии».

В статье подчёркивается, что итальянская сторона изначально надеялась на «временный характер мер и возможность их отозвать» в отношении иностранных предприятий на российской территории. Поэтому в Риме верили, что смогут помочь Ariston вернуть контроль над российской «‎дочкой», тем более что в руководстве компании «проявили терпение» и чётко обозначили своё желание снова работать в РФ. При этом в публикации не называется это «частное лицо» из Италии, которое похлопотало за Ariston.