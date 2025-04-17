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17 апреля, 09:44

FT узнала о роли неизвестного итальянца в возврате Ariston контроля над российской «‎дочкой»

FT: «‎Газпром» вернул Ariston российскую «‎дочку» благодаря бизнесмену из Италии

Обложка © computerra.ru

Обложка © computerra.ru

Переговоры с итальянскими дипломатами стали причиной того, что было отменено решение о передаче дочернего предприятия Ariston в управление структуре «Газпрома». Об этом пишет Financial Times (FT). В статье утверждается, что лоббированием интересов Ariston занимались не только сотрудники итальянского МИД и посольства, но и «некое частное лицо из Италии».

В статье подчёркивается, что итальянская сторона изначально надеялась на «временный характер мер и возможность их отозвать» в отношении иностранных предприятий на российской территории. Поэтому в Риме верили, что смогут помочь Ariston вернуть контроль над российской «‎дочкой», тем более что в руководстве компании «проявили терпение» и чётко обозначили своё желание снова работать в РФ. При этом в публикации не называется это «частное лицо» из Италии, которое похлопотало за Ariston.

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Ранее сообщалось, что итальянская корпорация Ariston Holding вернула владение над российским филиалом Ariston Thermo Rus после отмены указа о передаче активов «Газпром бытовые системы». Итальянская фирма стала одной из первых, на ком в 2024 году пробовали формат временного управления в ответ на «недружественные действия» США. Руководители компании отметили, что они намерены восстановить операционную работу в РФ с привлечением местного менеджмента. В МИД Италии подтвердили, что возвращение Ariston стало результатом долгой дипломатической работы, включая поддержку со стороны ряда итальянских и европейских деловых объединений.

Татьяна Миссуми
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