FT узнала о роли неизвестного итальянца в возврате Ariston контроля над российской «дочкой»
FT: «Газпром» вернул Ariston российскую «дочку» благодаря бизнесмену из Италии
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Переговоры с итальянскими дипломатами стали причиной того, что было отменено решение о передаче дочернего предприятия Ariston в управление структуре «Газпрома». Об этом пишет Financial Times (FT). В статье утверждается, что лоббированием интересов Ariston занимались не только сотрудники итальянского МИД и посольства, но и «некое частное лицо из Италии».
В статье подчёркивается, что итальянская сторона изначально надеялась на «временный характер мер и возможность их отозвать» в отношении иностранных предприятий на российской территории. Поэтому в Риме верили, что смогут помочь Ariston вернуть контроль над российской «дочкой», тем более что в руководстве компании «проявили терпение» и чётко обозначили своё желание снова работать в РФ. При этом в публикации не называется это «частное лицо» из Италии, которое похлопотало за Ariston.
Ранее сообщалось, что итальянская корпорация Ariston Holding вернула владение над российским филиалом Ariston Thermo Rus после отмены указа о передаче активов «Газпром бытовые системы». Итальянская фирма стала одной из первых, на ком в 2024 году пробовали формат временного управления в ответ на «недружественные действия» США. Руководители компании отметили, что они намерены восстановить операционную работу в РФ с привлечением местного менеджмента. В МИД Италии подтвердили, что возвращение Ariston стало результатом долгой дипломатической работы, включая поддержку со стороны ряда итальянских и европейских деловых объединений.