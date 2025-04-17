Россиян призвали есть пасхальные яйца без желтков, и вот почему
Диетолог Соломатина посоветовала есть пасхальные яйца без желтков
Пасхальные яйца. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Скоро Пасха, многие россияне будут красить яйца, а затем — как нередко бывает — съедать всё, что накрасили, в неограниченных количествах. Несмотря на то что яйцо — продукт полезный, оно не всегда хорошо усваивается, особенно желток. О том, как правильно есть пасхальные яйца, Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Эксперт советует на Пасху воздержаться от обильного поедания желтков и сделать акцент на варёном белке. Всё дело в большом количестве холестерина и жиров, содержащихся в желтке. Кроме того, яйца добавляются в куличи, в салаты и другие блюда на праздничном столе, поэтому переесть этих жиров не составляет труда. И всё это достаточно сложно переварить и усвоить, особенно тем, кто держал Великий пост.
За время поста наша ферментативная система перешла на другие продукты, и то, что должно переваривать именно белки, жиры животного происхождения, оно не вырабатывается. И нужно время, чтобы это потихонечку начало вырабатываться. Поэтому сразу такая нагрузка — это несварение, интоксикация для нашего организма. И, соответственно, люди попадают в больницы и с обострениями, и с воспалениями.
Куличами врачи тоже призывают не увлекаться после поста. Если сразу нагрузить организм тяжёлой едой, это может спровоцировать обострение хронического панкреатита. На Пасху следует употреблять овощи, зелень, фрукты. Это поможет выровнять баланс в рационе и снизить нагрузку на ЖКТ, который уже давно не видел тяжёлой пищи.