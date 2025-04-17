Россиян призвали есть пасхальные яйца без желтков, и вот почему

Скоро Пасха, многие россияне будут красить яйца, а затем — как нередко бывает — съедать всё, что накрасили, в неограниченных количествах. Несмотря на то что яйцо — продукт полезный, оно не всегда хорошо усваивается, особенно желток. О том, как правильно есть пасхальные яйца, Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт советует на Пасху воздержаться от обильного поедания желтков и сделать акцент на варёном белке. Всё дело в большом количестве холестерина и жиров, содержащихся в желтке. Кроме того, яйца добавляются в куличи, в салаты и другие блюда на праздничном столе, поэтому переесть этих жиров не составляет труда. И всё это достаточно сложно переварить и усвоить, особенно тем, кто держал Великий пост.

За время поста наша ферментативная система перешла на другие продукты, и то, что должно переваривать именно белки, жиры животного происхождения, оно не вырабатывается. И нужно время, чтобы это потихонечку начало вырабатываться. Поэтому сразу такая нагрузка — это несварение, интоксикация для нашего организма. И, соответственно, люди попадают в больницы и с обострениями, и с воспалениями. Елена Соломатина Врач-диетолог