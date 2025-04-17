Одессит, уплывший на лодке в Россию, призвал украинцев бежать

Одессит Владислав Стоянов, который вместе с товарищем пересёк Днепр на резиновой лодке и сдался российским военным, призвал украинцев избегать мобилизации и как можно скорее покинуть страну. По его словам, «шансов выбраться живым становится всё меньше с каждым днём». Слова одессита приводит РИА «Новости».

Сам инцидент произошёл в июне 2024 года: Владислав Стоянов и Андрей Березовский пересекли линию фронта и добровольно сдались российским десантникам в районе Кинбурнской косы.

В настоящее время оба находятся в колонии-поселении в Адыгее, где отбывают девятимесячный срок за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.