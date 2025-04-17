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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 апреля, 09:01

Одессит, уплывший на лодке в Россию, призвал украинцев бежать

Одессит Стоянов призвал украинцев избегать мобилизации, покинув страну

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Одессит Владислав Стоянов, который вместе с товарищем пересёк Днепр на резиновой лодке и сдался российским военным, призвал украинцев избегать мобилизации и как можно скорее покинуть страну. По его словам, «шансов выбраться живым становится всё меньше с каждым днём». Слова одессита приводит РИА «Новости».

Сам инцидент произошёл в июне 2024 года: Владислав Стоянов и Андрей Березовский пересекли линию фронта и добровольно сдались российским десантникам в районе Кинбурнской косы.

В настоящее время оба находятся в колонии-поселении в Адыгее, где отбывают девятимесячный срок за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

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Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как россияне дважды спасли ему жизнь на СВО. Мужчина оказался в российском плену 10 марта, когда он находился в курском приграничье. За несколько дней до этого позиции украинцев были разрушены артиллерийским снарядом. Примерно три дня выжившие пытались выбраться из-под завалин, но безуспешно.

Марина Фещенко
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