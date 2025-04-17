Дело в праздниках: Россиянам раскрыли, когда и почему подорожает мясо

Цены на мясо вырастут после окончания Великого православного поста и старта сезона пикников. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.

«Сейчас цены начали расти, потому что Великий пост в этом году заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля. Люди уже закупают продукты, чтобы в воскресенье, 20 апреля, открыть сезон пикников. Отмечу, что производители свинины в сезон высокого спроса не задирают цены. Если бы они делали большую надбавку для оптовых продаж, склады остались бы затоваренными. Стоимость растёт в местах розничных продаж из-за наценок торговых сетей», — пояснил Ковалёв в беседе с URA.ru.

Гендиректор Национального союза свиноводов дополнил, что динамика цен из года в год примерно одинаковая. По его словам, пики взрывного спроса и рост цен на мясо приходятся на новогодние каникулы и майские праздники. Эксперт объяснил, что в течение первого квартала цены всегда снижаются после прошедших зимних праздников. В феврале и марте мясо становится дешевле из-за традиций православного поста, когда люди намеренно ограничивают питание. Ковалёв добавил, что в этом году цены на свинину будут расти медленнее инфляции.

«Годовой рост цен на свинину в 2024 году официально составил 4% по мясу на кости, и на 6% — по бескостной мякоти. Это также ниже инфляции, которая была 9,5%», — подытожил глава организации.