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Регион
17 апреля, 09:35

Бойцы ВСУ отрезали голову 10-летней девочке под Суджей

Бойцы ВС РФ нашли обезглавленное тело девочки под Суджей после бегства ВСУ

Тела убитых детей нашли бойцы российской армии во время осмотра территории Суджи в Курской области. С несовершеннолетними жителями региона расправились бойцы ВСУ, один ребёнок был обезглавлен, рассказал aif.ru штурмовик ВС РФ с позывным Добрый.

«Человек пять было детей. <..> Девочка, ей до 10 лет, ей отрезали голову», — рассказал шокированный российский солдат.

ВСУ убили дроном трёх жителей курского приграничья, когда они тушили пожар
ВСУ убили дроном трёх жителей курского приграничья, когда они тушили пожар

Ранее наши парни также обнаружили жестоко убитых мирных жителей в селе Махновка Суджанского района Курской области. Тела людей были с признаками насильственной смерти. Их нашли во время осмотра жилых домов, в которых зафиксированы разрушения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stokkete

Наталья Афонина
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