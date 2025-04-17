Бойцы ВСУ отрезали голову 10-летней девочке под Суджей
Бойцы ВС РФ нашли обезглавленное тело девочки под Суджей после бегства ВСУ
Тела убитых детей нашли бойцы российской армии во время осмотра территории Суджи в Курской области. С несовершеннолетними жителями региона расправились бойцы ВСУ, один ребёнок был обезглавлен, рассказал aif.ru штурмовик ВС РФ с позывным Добрый.
«Человек пять было детей. <..> Девочка, ей до 10 лет, ей отрезали голову», — рассказал шокированный российский солдат.
Ранее наши парни также обнаружили жестоко убитых мирных жителей в селе Махновка Суджанского района Курской области. Тела людей были с признаками насильственной смерти. Их нашли во время осмотра жилых домов, в которых зафиксированы разрушения.
Shutterstock / FOTODOM / Stokkete