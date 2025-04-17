Считают европейские гробы: Медведев высказался о съезде Киева и «коалиции желающих» в Париже
Медведев: В Париже обсудят печальные итоги развёртывания войск ЕС на Украине
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Верхушка киевского режима прибыла в Париж для обсуждения печальных перспектив развёртывания воинского контингента «коалиции желающих» на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», — написал он в посте.
Напомним, глава ОП Украины Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров приехали в Париж для встречи с госсекретарём Штатов Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Кроме того, они планируют встретиться с членами «коалиции желающих».