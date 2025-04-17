Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 09:58

Считают европейские гробы: Медведев высказался о съезде Киева и «коалиции желающих» в Париже

Медведев: В Париже обсудят печальные итоги развёртывания войск ЕС на Украине

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Верхушка киевского режима прибыла в Париж для обсуждения печальных перспектив развёртывания воинского контингента «коалиции желающих» на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине»,написал он в посте.

Уиткофф едет говорить с Макроном о ключах к заключению мира на Украине
Уиткофф едет говорить с Макроном о ключах к заключению мира на Украине

Напомним, глава ОП Украины Андрей Ермак, руководитель МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров приехали в Париж для встречи с госсекретарём Штатов Марко Рубио и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом. Кроме того, они планируют встретиться с членами «коалиции желающих».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Германия
  • Франция
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar