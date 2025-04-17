Верхушка киевского режима прибыла в Париж для обсуждения печальных перспектив развёртывания воинского контингента «коалиции желающих» на Украине. Об этом на личной странице в социальной сети X заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Похоже, руководство украинской фашистской клики прибыло в Париж на разговор с Великобританией, Германией и Францией о том, как много европейских гробов они будут готовы принять после развертывания войск «коалиции желающих» на Украине», — написал он в посте.