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17 апреля, 09:51

Забайкальский депутат Носик 4 года жил на Украине и работал через VPN

Российский депутат на протяжении четырёх лет исполнял свои обязанности, находясь на территории Украины. Речь идёт о бывшем депутате совета Каларского муниципального округа Забайкальского края Михаиле Носике. Об этом пишет ZAB.RU.

Носик с 2021 года постоянно живёт в Днепре (ранее Днепропетровск), где проходит лечение от онкологического заболевания и поддерживает связь с родственниками, однако до недавнего времени продолжал выполнять свои депутатские обязанности. В марте 2025 года комиссия по этике обратила внимание на эту ситуацию. Во время заседания члены комиссии связались с Носиком, и он подтвердил своё местонахождение в Днепре.

Несмотря на использование современных технологий для участия в заседаниях, финансовые трудности (конвертация пенсии в гривны через биткоин с потерей до 30%) и геополитическая обстановка стали причиной сомнений в его способности полноценно выполнять свои обязанности.

Комиссия по этике выразила озабоченность его безопасностью и возможностью объективно отстаивать интересы избирателей. Депутат утверждает, что не имеет украинского гражданства и намерен оставаться в должности до окончания срока полномочий. Однако Совету округа предстоит принять решение о досрочном прекращении его депутатства.

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Ранее Life.ru сообщал, что новым мэром Хельсинки назначен Даниэль Сазонов, депутат русского происхождения. Ранее он занимал пост заместителя мэра и работал в Городском совете финской столицы. Сазонов, родившийся в Хельсинки в 1993 году, станет первым мэром города с русскими корнями. Его родители, эмигрировавшие из Санкт-Петербурга в начале 1990-х, получили финское гражданство, когда Сазонову было девять лет.

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Shutterstock / FOTODOM / G.Evgenij

Александра Мышляева
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