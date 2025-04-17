Не мог ходить: Четвероногий участник СВО после ранения прибыл в Петербург на лечение

В Санкт-Петербург из Белгородской области прибыл самый милый защитник Родины — пёс Бутуз, который жил в блиндажах с участниками СВО и получил боевое ранение. После 18 часов в поезде четвероногий воин должен пройти лечение.

Раненного на СВО пса Бутуза доставили на лечение в Петербург. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Этот пёс был где-то при блиндажах с ребятами, и во время обстрела его осколочными посекло, теперь он не может ходить. Ребята к нему были очень привязаны, просили помочь», — отметил волонтёр, ветеран СВО Иван Горяйнов.

Не прошла мимо пушистого бойца и руководитель приюта Help Dog Mini Юлия Клафтон. Она подчеркнула в интервью телеканалу «Санкт-Петербург», что на месте собаке невозможно было помочь. Зато теперь Бутузу предстоит полный ветеринарный осмотр, в том числе анализы крови, узи и рентген.

«Для того, чтобы понимать, в каком состоянии находится позвоночник и спинной мозг. Потому что если в позвоночнике есть осколки, это железо, и на магнитно-резонансной томографии оно будет давать нам тень, мы не увидим спинной мозг. Это, соответственно, тогда выбор компьютерной томограммы», — рассказала ветеринарный врач Елизавета Рогозина.