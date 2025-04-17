Песков: Глава МИД Ирана может передать Путину послание от Хаменеи

Сам Аракчи отмечал, что одним из вопросов его встречи с российским руководством будет процесс ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана. Он пояснил, что контакт был запланирован давно и предполагал передачу письменного послания президенту РФ от верховного лидера Хаменеи. Поездка удачно совпала с недавними событиями — непрямыми переговорами Ирана и США. Дипломат напомнил, что ядерный вопрос всегда был предметом тесного обсуждения и обмена мнениями с друзьями из России. И сейчас, по его словам, наступил удобный случай, чтобы обсудить этот вопрос.