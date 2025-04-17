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17 апреля, 10:34

Песков: Глава МИД Ирана может передать Путину послание от Хаменеи

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Обложка © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Руководитель иранского МИД Аббас Аракчи, который сейчас находится в Москве, может передать президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«У [Аббаса Аракчи] будет возможность передать послание от верховного лидера Ирана президенту Путину», — сказал представитель Кремля.

Сам Аракчи отмечал, что одним из вопросов его встречи с российским руководством будет процесс ирано-американских переговоров по ядерной программе Тегерана. Он пояснил, что контакт был запланирован давно и предполагал передачу письменного послания президенту РФ от верховного лидера Хаменеи. Поездка удачно совпала с недавними событиями — непрямыми переговорами Ирана и США. Дипломат напомнил, что ядерный вопрос всегда был предметом тесного обсуждения и обмена мнениями с друзьями из России. И сейчас, по его словам, наступил удобный случай, чтобы обсудить этот вопрос.

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Напомним, Аббас Аракчи прибыл в российскую столицу сегодня. У него запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Александр Юнашев
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