Песков: РФ готова помочь в урегулировании ситуации с ядерной программой Ирана

Россия по-прежнему готова всемерно помогать урегулировать дипломатическими методами ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли Москва и Пекин стать гарантами нового соглашения по ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном.