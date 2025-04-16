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16 апреля, 10:31

Песков: РФ готова помочь в урегулировании ситуации с ядерной программой Ирана

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия по-прежнему готова всемерно помогать урегулировать дипломатическими методами ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли Москва и Пекин стать гарантами нового соглашения по ядерной программе между Тегераном и Вашингтоном.

«Российская Федерация сохраняет готовность всемерно в рамках своих возможностей способствовать урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами. Мы будем готовы делать всё, что от нас будет зависеть», — констатировал спикер Кремля.

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В Белом доме назвали переговоры с Ираном очень позитивными и конструктивными

Напомним, 12 апреля состоялись переговоры иранской и американской делегации по вопросу ядерной программы. Контакт состоялся в столице Омана — Маскате. Стороны обменялись переговорными позициями по ядерному вопросу и снятию санкций. Американский лидер оценил итоги встречи положительно. Новый раунд должен состояться неделю спустя. В западных СМИ пишут, что Иран заявил о готовности вернуться к уровню обогащения урана 2015 года.

Александр Юнашев
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