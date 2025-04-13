Иран
Власти Ирана согласны вернуться к уровню обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка, заключённая в 2015 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане.
«Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года», — говорится в статье со ссылкой на неназванных иранских и европейских чиновников.
При этом отмечается, что у Ирана есть ряд условий для США. Так, Иран хочет быстрого смягчения связанных американских санкций, связанных с атомной сферой, доступа к замороженных активов, а также прекращения давления Соединённых Штатов на покупателей иранской нефти из Китая.