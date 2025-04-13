Власти Ирана согласны вернуться к уровню обогащения урана, которые предусматривала ядерная сделка, заключённая в 2015 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal после переговоров Тегерана и Вашингтона в Омане.

«Иран был бы готов вернуться к тем же уровням ядерного обогащения, которые позволяла сделка 2015 года», — говорится в статье со ссылкой на неназванных иранских и европейских чиновников.