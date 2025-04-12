В Белом доме назвали переговоры с Ираном очень позитивными и конструктивными

В Белом доме оценили переговоры между спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане. В Овальном кабинете встречу сочли очень позитивной и конструктивной.

«Обсуждения были очень позитивными и конструктивными», — следует из сообщения, распространённого американской администрацией.

В Белом доме также выразили признательность Султанату Оману за поддержку этой инициативы.