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12 апреля, 18:30

В Белом доме назвали переговоры с Ираном очень позитивными и конструктивными

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

В Белом доме оценили переговоры между спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Омане. В Овальном кабинете встречу сочли очень позитивной и конструктивной.

«Обсуждения были очень позитивными и конструктивными», — следует из сообщения, распространённого американской администрацией.

В Белом доме также выразили признательность Султанату Оману за поддержку этой инициативы.

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Напомним, что переговоры делегаций США и Ирана состоялись в субботу, 12 апреля. Это стало возможным благодаря посредничеству Омана. В ходе встречи стороны обменялись позициями по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций. Новый раунд беседы пройдёт через неделю.

Алена Пенчугина
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