МИД Ирана сообщил, что новый раунд переговоров с США пройдёт через неделю

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф приняли решение продолжить переговоры через неделю. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с этой страны.