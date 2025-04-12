МИД Ирана сообщил, что новый раунд переговоров с США пройдёт через неделю
Флаг Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natanael Ginting
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи и специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф приняли решение продолжить переговоры через неделю. Об этом говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.
«Стороны договорились, что переговоры продолжатся через неделю», — говорится в заявлении.
В ходе этих переговоров, состоявшихся при посредничестве Омана, глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обменялись позициями своих правительств по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций с этой страны.
Напомним, что ранее Тегерану был выдвинут ультиматум американским лидером Дональдом Трампом. Он пригрозил стране бомбардировками. Иранские власти сообщили, что готовы выйти на диалог с Вашингтоном, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в режим боевой готовности.