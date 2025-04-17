Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с российским министром Сергеем Лавровым. Об этом иранский дипломат сообщил в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что 12 апреля состоялись переговоры Ирана и США по вопросу ядерной программы. Встреча прошла в столице Омана, Маскате. Участники обсудили свои позиции по вопросам ядерной программы и снятия санкций. Президент США дал положительную оценку результатам переговоров. Новый раунд запланирован на следующую неделю.