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Регион
17 апреля, 09:30

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву

Аббас Арагчи. Фото © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Аббас Арагчи. Фото © ТАСС / AP / Vahid Salemi

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для встречи с российским министром Сергеем Лавровым. Об этом иранский дипломат сообщил в своём телеграм-канале.

Аббас Аракчи прибыл в Москву. Видео © Telegram / سید عباس عراقچی

Песков: РФ готова помочь в урегулировании ситуации с ядерной программой Ирана
Песков: РФ готова помочь в урегулировании ситуации с ядерной программой Ирана

Ранее Life.ru сообщал, что 12 апреля состоялись переговоры Ирана и США по вопросу ядерной программы. Встреча прошла в столице Омана, Маскате. Участники обсудили свои позиции по вопросам ядерной программы и снятия санкций. Президент США дал положительную оценку результатам переговоров. Новый раунд запланирован на следующую неделю.

Александра Мышляева
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