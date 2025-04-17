85 регионов подключились к приложению «Водитель ТКО» для контроля вывоза мусора

К мобильному приложению «Водитель ТКО» присоединились 85 субъектов РФ. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев на заседании штаба по организации обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Властям субъектов поручили проследить, чтобы все региональные операторы подключились к приложению «Водитель ТКО». Это необходимо для передачи фото с контейнерных площадок. Так федеральный центр сможет видеть результаты вывоза отходов в режиме онлайн. В итоге пять регионов частично исполнили поручение: в них региональные операторы делают фотографии не со всех контейнерных площадок города. По 80 регионам — покрытие стопроцентное», — приводит РИАМО слова Буцаева.

Данное приложение было запущено в октябре 2024 года. Разработчиком сервиса является Российский экологический оператор (РЭО). Фотографии, сделанные водителями, автоматически загружаются в цифровую систему РЭО. Там снимки анализируются с помощью нейросети. По словам Буцаева, это позволяет объективно оценивать качество работы в любом регионе.

«Регионы должны не только подключиться к мобильному приложению, но и регулярно размещать фотографии вывоза ТКО с контейнерных площадок в системе. Только так мы сможем видеть реальную ситуацию с вывозом отходов в стране», — подчеркнула гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Водители из Удмуртии, Санкт-Петербурга, Магаданской и Саратовской областей стали самыми активными пользователями приложения. В указанных регионах сведения передаются примерно по 40% контейнеров. В других субъектах показатели пока низкие. Например, в 21 регионе операторы вообще не загружали фотоотчёты за последнюю рабочую неделю, указано в материале.