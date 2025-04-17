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Регион
17 апреля, 10:44

Стало известно, почему западные компании не спешат возвращаться в Россию

Bloomberg: Западные компании не устраивают требования России для возвращения

Закрытый магазин ZARA в Петербурге. Обложка © Shutterstoc / FOTODOM / vittoria_vittoria

Закрытый магазин ZARA в Петербурге. Обложка © Shutterstoc / FOTODOM / vittoria_vittoria

Западные компании, которые, возможно, хотели бы вернуться на российский рынок, не согласны с требованиями, выставленными для этого руководством РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил агентству директор компании Macro Advisory Крис Уифер, западный бизнес не торопится с возвращением в РФ, опасаясь новых убытков. Помимо этого, компании ожидают окончания конфликта на Украине и подписания мирного соглашения, так как пока этого не произошло, велик риск, что им вновь придётся уходить с российского рынка.

Остальные собеседники Bloomberg подтверждают рост интереса западных компаний к возвращению в Россию, а один из них утверждает, что его клиенты уже планируют сценарий. Однако пока что все эти планы остаются только на бумаге.

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Ранее дочернее отделение Bosch — BSH Hausgeräte — официально объявило, что прекратило все деловые связи с Россией и не собирается их восстанавливать. В руководстве компании добавили, что им строжайшим образом запрещено вести бизнес с партнёрами из РФ, включая поставки техники и комплектующих.

Юрий Лысенко
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