Стало известно, почему западные компании не спешат возвращаться в Россию

Западные компании, которые, возможно, хотели бы вернуться на российский рынок, не согласны с требованиями, выставленными для этого руководством РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил агентству директор компании Macro Advisory Крис Уифер, западный бизнес не торопится с возвращением в РФ, опасаясь новых убытков. Помимо этого, компании ожидают окончания конфликта на Украине и подписания мирного соглашения, так как пока этого не произошло, велик риск, что им вновь придётся уходить с российского рынка.

Остальные собеседники Bloomberg подтверждают рост интереса западных компаний к возвращению в Россию, а один из них утверждает, что его клиенты уже планируют сценарий. Однако пока что все эти планы остаются только на бумаге.