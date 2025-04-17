«Отделалась синяками»: Россиянка семь часов пробыла в плену гамака для аэройоги

В Петербурге медики выписали 28-летнюю пациентку, которая пострадала во время занятия аэройогой дома. Жительница Северной столицы запуталась в стропах, не могла сама выбраться и провисела в гамаке семь часов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Было предпринято полное обследование пациентки в стационаре — это УЗИ мягких тканей, бедра правого, УЗИ брюшной полости почек, чтобы исключить патологии. Потому что первая петля находилась в зоне брюшной полости и поясничной области. Мы смотрим на наличие отслойки, на наличие внутренних полостей и на наличие жидкости», – пояснила врач-хирург Татьяна Манукалова.

По словам медика, пациентке очень повезло, так как она отделалась лишь испугом и синяками на бедре и пояснице. Специалисты не подтвердили подозрения на синдром позиционного сдавления. При таком состоянии нарушается циркуляция крови, которая может привести к отслойке мягких тканей, некрозу, ампутации и даже смерти. Чаще всего такой диагноз ставят пострадавшим при землетрясениях или завалах в шахтах.

«При поступлении таких пострадавших наша задача состоит в том, чтобы как можно больше сохранить повреждённого сегмента. И обычно оперативные вмешательства носят поэтапный характер. Несколько раз приходиться применять первичную обработку и постепенно иссякать те ткани, которые повреждённые», – указал заведующий хирургическим отделением сочетанной травмы Елизаветинской больницы Валерий Ганин.