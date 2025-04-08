Россиянин подскользнулся дома и получил смертельно опасный «перелом висельника»
В Видном медики спасли мужчину с редкой травмой позвоночника
Россиянин подскользнулся дома и получил смертельно опасный «перелом висельника». Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Видновскую клиническую больницу скорая доставила 64-летнего мужчину с серьёзным повреждением шеи, рассказали Life.ru в медучреждении. Дома он неудачно поскользнулся, после чего его состояние резко ухудшилось: кружилась голова, сознание путалось, реакции затормаживались, руки и ноги слабели и немели. Обследование показало нестабильный перелом второго позвонка с осколками, смещением и сжатием спинного мозга.
Россиянин подскользнулся дома и получил смертельно опасный «перелом висельника». Фото © Life.ru
Как пояснил нейрохирург Сергей Шипилин, такую травму называют «переломом висельника» — зловещее прозвище, намекающее на её тяжесть. Обычно она обрекает человека на инвалидность, а то и на смерть, но срочная операция переломила судьбу пациента. Ему вернули способность двигаться, оставив лишь лёгкие ограничения в поворотах шеи.
Хирургам пришлось филигранно вправить смещённые позвонки, зафиксировав их винтами с двух сторон, а заодно провести ламинэктомию первого позвонка — убрать его часть, чтобы освободить спинной мозг от давления. Операция на шейном отделе, по словам врачей, — это ювелирная работа, где нет права на ошибку.
Сейчас пациент в добром здравии и уже дома. Впереди — курс реабилитации.
Российские врачи в последнее время отметились и другими операциями. Так, в Подмосковье врачи спасли мужчину, у которого на шее выросла опухоль в 8 см, а в Центре Рошаля врачи извлекли иглу из стопы 10-летнего ребёнка. Пацан оказался фанатом сериала «Игра в кальмара». Также врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) сделали операцию 12-летней девочке с доброкачественной опухолью глаза. Редкое новообразование угрожало ребёнку потерей зрения, оно начинало вымещать глаз из орбиты. Стоит отметить, что успешные операции регулярно проводят и в российских регионах. Например, недавно врачи удалили у жительницы Бурятии десятикилограммовую опухоль.