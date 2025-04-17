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Опубликовано 17 апреля 2025, 16:00
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Артист Большого Московского цирка Якубов погиб в зоне СВО

Назар Якубов. Обложка © Telegram / Большой Московский Цирк

Назар Якубов. Обложка © Telegram / Большой Московский Цирк

Артист Большого Московского цирка Назар Якубов погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщила цирковая пресс-служба.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на специальной военной операции героически погиб Назар Романович Якубов — цирковой артист, талантливый руководитель номера «гимнасты на мачте». <...> Сотрудники Большого Московского цирка выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Пусть светлая память о Назаре Якубове живёт в наших сердцах. Вечная ему память», — сказано в публикации.

Якубо проработал в Большом Московском цирке много лет. Коллеги называют преданным делу и творческим человеком, который при этом проявлял чуткость и мудрость в качестве наставника. В пресс-службе добавили, что он прекрасно вдохновлял и объединял людей, а также создавал дружескую атмосферу в коллективе.

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Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в зоне спецоперации погибли или пропали без вести 105 сотрудников корпорации. Ещё 342 человека из штата компании были ранены.

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Юрий Лысенко
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