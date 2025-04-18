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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 22:56
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Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов»

Зеленский раскритиковал заявления Уиткоффа о возможных уступках России

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / paparazzza

Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / paparazzza

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который допустил возможность мирного соглашения с учётом российской позиции по новым регионам. Экс-комик выразил удивление тем, что американский дипломат, по его словам, распространяет «российские нарративы» в западных странах.

«Мы все это слышали... не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах», — сказал Зеленский, отметив, что Украина не намерена обсуждать какие-либо территориальные уступки до полного прекращения огня.

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Напомним, что 11 апреля состоялась встреча Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, где, как сообщалось, обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. Американский дипломат также заверил Дональда Трампа в возможности быстрого достижения перемирия через признание новых российских регионов.

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Артём Гапоненко
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