Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов»
Зеленский раскритиковал заявления Уиткоффа о возможных уступках России
Стив Уиткофф и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai / paparazzza
Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который допустил возможность мирного соглашения с учётом российской позиции по новым регионам. Экс-комик выразил удивление тем, что американский дипломат, по его словам, распространяет «российские нарративы» в западных странах.
«Мы все это слышали... не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах», — сказал Зеленский, отметив, что Украина не намерена обсуждать какие-либо территориальные уступки до полного прекращения огня.
Напомним, что 11 апреля состоялась встреча Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, где, как сообщалось, обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. Американский дипломат также заверил Дональда Трампа в возможности быстрого достижения перемирия через признание новых российских регионов.