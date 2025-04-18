Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов»

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который допустил возможность мирного соглашения с учётом российской позиции по новым регионам. Экс-комик выразил удивление тем, что американский дипломат, по его словам, распространяет «российские нарративы» в западных странах.

«Мы все это слышали... не думал, что у него есть соответствующие люди, которые продолжают эти нарративы распространять в других цивилизованных странах», — сказал Зеленский, отметив, что Украина не намерена обсуждать какие-либо территориальные уступки до полного прекращения огня.