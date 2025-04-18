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Опубликовано 18 апреля 2025, 04:09
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Группа украинских военных сдалась в плен российским бойцам в Курской области

ВСУ сдаются в плен в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

ВСУ сдаются в плен в Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Минобороны России сообщило о сдавшихся в плен украинских военнослужащих в Курской области. По данным ведомства, более десяти бойцов ВСУ оказались в окружении и решили сдаться после серьёзных потерь в живой силе и технике.

«В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — уточнили в ведомстве.

Также в Министерстве заверили, что бойцы группировки войск «Север» гарантируют сложившим оружие солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение по российским законам и международным нормам.

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Кроме того, в Минобороны отметили, что украинским вооружённым силам не хватает подготовленных военнослужащих. Многие из отправленных в «мясные штурмы» солдат ищут спасение, убегая с передовой или сдаваясь в плен.

Ранее уплывший от ТЦК на лодке в Россию житель Одессы призвал украинцев бежать. По его словам, «шансов выбраться живым становится всё меньше с каждым днём».

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Лия Мурадьян
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