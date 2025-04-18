Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников за ночь

Наибольшая активность была зафиксирована в небе над Воронежской областью — здесь удалось перехватить 27 дронов. Ещё 12 были сбиты в Белгородской области, столько же — над акваторией Азовского моря. Кроме того, три беспилотника ликвидированы над Крымом, а по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.