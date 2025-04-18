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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 04:12
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Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников за ночь

Минувшей ночью силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено 56 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, сообщило Минобороны.

Наибольшая активность была зафиксирована в небе над Воронежской областью — здесь удалось перехватить 27 дронов. Ещё 12 были сбиты в Белгородской области, столько же — над акваторией Азовского моря. Кроме того, три беспилотника ликвидированы над Крымом, а по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области

А в ночь на 17 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 71 вражеский дрон. Наибольшее количество БПЛА было перехвачено над Курской областью, где сбили 49 беспилотников.

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Артём Гапоненко
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