Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников за ночь
Минувшей ночью силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено 56 украинских беспилотников самолётного типа. Атаки были зафиксированы сразу в нескольких регионах страны, сообщило Минобороны.
Наибольшая активность была зафиксирована в небе над Воронежской областью — здесь удалось перехватить 27 дронов. Ещё 12 были сбиты в Белгородской области, столько же — над акваторией Азовского моря. Кроме того, три беспилотника ликвидированы над Крымом, а по одному — над Ростовской областью и Краснодарским краем.
А в ночь на 17 апреля российские силы противовоздушной обороны уничтожили в общей сложности 71 вражеский дрон. Наибольшее количество БПЛА было перехвачено над Курской областью, где сбили 49 беспилотников.
Telegram / Минобороны России