В России высказались о перспективах прекращения огня на Украине
Небензя: На данном этапе обсуждать прекращение огня на Украине нереалистично
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Российская сторона считает, что говорить о прекращении огня в Украине сейчас невозможно, поскольку данный сценарий нереалистичен. Об этом высказался постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной организации.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал дипломат.
По словам Небензи, вопрос о закреплении российско-украинских договоренностей в Совбезе ООН будет решаться в зависимости от условий прекращения огня и содержания итогового документа. Он также напомнил, что странам Запада всё ещё не удалось убедить Киев воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине. Однако перед этим необходимо ответить на несколько вопросов.