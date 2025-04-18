В России высказались о перспективах прекращения огня на Украине

Российская сторона считает, что говорить о прекращении огня в Украине сейчас невозможно, поскольку данный сценарий нереалистичен. Об этом высказался постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза Всемирной организации.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — сказал дипломат.

По словам Небензи, вопрос о закреплении российско-украинских договоренностей в Совбезе ООН будет решаться в зависимости от условий прекращения огня и содержания итогового документа. Он также напомнил, что странам Запада всё ещё не удалось убедить Киев воздержаться от атак по энергетической инфраструктуре.