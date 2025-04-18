«Карательная мера»: В Госдуме предложили ввести мораторий на ВПР в школах

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с предложением ввести мораторий на всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах. Это необходимо для унификации подходов к оценке, пересмотра времени на задания и обсуждения нововведений с участием родителей, педагогов и экспертов, пишет агентство РИА «Новости».

В документе Чернышов подчёркивает, что ВПР должны оценивать уровень знаний согласно федеральным стандартам. Он предлагает временно приостановить их проведение до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами. Высвободившееся время можно использовать для углубленного изучения предметов.

Он также отмечает, что новые правила позволяют учитывать результаты ВПР при выставлении итоговых оценок, что создает неравные условия для учащихся. Это вызывает недовольство родителей и ставит под сомнение объективность оценивания.

Чернышов выражает обеспокоенность сокращением времени выполнения работ с 90 до 45 минут без уменьшения объёма заданий, что создаёт дополнительную нагрузку на учеников и может негативно сказаться на качестве выполнения.

По его мнению, введение моратория поможет восстановить доверие к ВПР как к инструменту, способствующему улучшению знаний, а не воспринимаемому как наказание. Он готов участвовать в диалоге для поиска баланса между контролем качества образования и правами учащихся.