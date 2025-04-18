ВСУ впервые с начала СВО пытались атаковать морской порт в Астраханской области

Впервые с начала СВО украинские силы решились на удар по морскому порту Оля в Астраханской области, стремясь подорвать экспорт зерна и грузов в Иран и другие страны.

По данным SHOT, беспилотник PD-2 устремился к стратегическому объекту, но был мастерски сбит ПВО у правого берега Волги. Обломки дрона поглотила река Бахтемир, оставив сушу без разрушений и жертв.

Порт Оля используется для перегрузки металлопроката, зерна и оборудования. В 2024 году он стал ещё более открытым для мира, запустив таможенный хаб для контейнеров, масла и зерновых.