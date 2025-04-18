Уиткофф раскрыл детали встречи с Путиным

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге велось обсуждение по поводу территорий в рамках украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Wall Street Journal.

По словам спецпосланника американского лидера, России удастся частично сохранить перешедшие под её контроль территории. При этом, по его мнению, Киев не ставит в приоритет регионы, где проживает русскоязычное население.

Уиткофф выразил мнение, что урегулирование конфликта может привести к значительному прогрессу, имеющему глобальное значение. Он подчеркнул, что обсуждаемые вопросы выходят за рамки контроля над спорными территориями и могут включать гарантии безопасности и отказ от перспективы членства Украины в НАТО.