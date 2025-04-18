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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 07:18
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Уиткофф раскрыл детали встречи с Путиным

WSJ: В ходе встречи Путина и Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге велось обсуждение по поводу территорий в рамках украинского конфликта. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Wall Street Journal.

По словам спецпосланника американского лидера, России удастся частично сохранить перешедшие под её контроль территории. При этом, по его мнению, Киев не ставит в приоритет регионы, где проживает русскоязычное население.

Уиткофф выразил мнение, что урегулирование конфликта может привести к значительному прогрессу, имеющему глобальное значение. Он подчеркнул, что обсуждаемые вопросы выходят за рамки контроля над спорными территориями и могут включать гарантии безопасности и отказ от перспективы членства Украины в НАТО.

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Напомним, на прошлой неделе, 11 апреля, в Санкт-Петербурге состоялась встреча специального посланника президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина. Обсуждение длилось 4,5 часа, в ходе которого была затронута тема достижения мира на Украине.

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Мария Любицкая
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