Песков раскрыл, будет ли продлён мораторий на удары по энергообъектам Украины

Сегодня истёк месяц моратория на удары по украинским энергообъектам. Никаких новых указаний по поводу его соблюдения от президента РФ Владимира Путина не поступало, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Месяц действительно истёк. В настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина не было. <...> Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне», — заявил Песков.