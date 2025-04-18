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Опубликовано 18 апреля 2025, 10:16

Песков раскрыл, будет ли продлён мораторий на удары по энергообъектам Украины

Песков: Месяц моратория на удары по энергообъектам истёк, новых указаний нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня истёк месяц моратория на удары по украинским энергообъектам. Никаких новых указаний по поводу его соблюдения от президента РФ Владимира Путина не поступало, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Месяц действительно истёк. В настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина не было. <...> Российская Федерация придерживалась этого моратория, чего не скажешь об украинской стороне», — заявил Песков.

Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Однако украинская сторона соблюдать договорённости не стала. ВСУ с 18 марта по 14 апреля не менее 100 раз ударили по инфраструктурным объектам. Российская сторона информирует другие страны о нарушении Украиной моратория.

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Полина Никифорова
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