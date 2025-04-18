«Одно неловкое движение — и знакомятся с Богом»: Российский боец назвал ошибку солдат ВСУ
Боец ВС РФ Бурчик: ВСУ всё чаще подрываются в своих блиндажах
Боевик ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals
Российский военнослужащий с позывным Бурчик рассказал, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще подрываются на минах и растяжках, установленных в собственных блиндажах. Подобные случаи были зафиксированы в населённом пункте Днепроэнергия на юге Донецкой Народной Республики.
«Не единичные случаи сейчас, когда они подрывают себя в блиндажах. Командиры говорят минироваться — они минируются. В основном при подходе наших войск. Потом начинают суетиться, совершать всякие необдуманные действия. Одно неловкое движение — и знакомятся с Богом», — слова командира отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» приводит ТАСС.
Украинские солдаты сами минируют блиндажи. При подходе Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нередко боевики случайным движением приводят в действие взрывчатку.
Напомним, что только за прошедшую неделю ВСУ лишись самолёта F-16 и почти двух тысяч беспилотников. Российскими средствами противовоздушной обороны также были сбиты 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Противник потерял 1618 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.