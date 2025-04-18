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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 11:09
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Не самые грозные: Неэффективность знаменитого западного танка на Украине вызвала удивление в США

NI: Поставленные на Украину танки Leopard показали низкую эффективность в боях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WildSnap

Германия, которая в прошлом прославилась как один из ведущих производителей танков в мире, на данный момент испытывает проблемы с боевой техникой Leopard. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Обозреватель Кристиан Орр в своей статье объяснил, что немецкие танки Leopard показали низкую эффективность на поле боя. Он отметил, что был крайне потрясён, узнав о трудностях украинских войск с боевыми машинами, поскольку был уверен, что Германия зарекомендовала себя как «самый грозный производитель танков в мире».

«Представьте моё удивление, когда я прочитал недавний репортаж о том, что на полях сражений на Украине отказывают системы вооружений немецкого производства», — отметил он.

Орр ссылается на отчёты, согласно которым поставленные из Германии танки имели ряд серьёзных недостатков, а также показали низкую эффективность во время боевых действий.

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Ранее выяснилось, что танки Leopard 2 используются ВСУ исключительно в роли артиллерии из-за существенных недоработок. Эта информация содержится в засекреченном отчёте о совещании немецкого военного атташе в Киеве и 200 военнослужащих Бундесвера. Основные проблемы «Леопардов» — уязвимость перед БПЛА и потребность в ремонте далеко от фронта.

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Ольга Сливченко
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