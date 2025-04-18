Германия, которая в прошлом прославилась как один из ведущих производителей танков в мире, на данный момент испытывает проблемы с боевой техникой Leopard. Об этом сообщает американское издание The National Interest.

Обозреватель Кристиан Орр в своей статье объяснил, что немецкие танки Leopard показали низкую эффективность на поле боя. Он отметил, что был крайне потрясён, узнав о трудностях украинских войск с боевыми машинами, поскольку был уверен, что Германия зарекомендовала себя как «самый грозный производитель танков в мире».

«Представьте моё удивление, когда я прочитал недавний репортаж о том, что на полях сражений на Украине отказывают системы вооружений немецкого производства», — отметил он.

Орр ссылается на отчёты, согласно которым поставленные из Германии танки имели ряд серьёзных недостатков, а также показали низкую эффективность во время боевых действий.