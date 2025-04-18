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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 14:43

«Будут давить»: В Госдуме прокомментировали переговоры США и Украины в Париже

Депутат Чепа: США будут давить на Украину на переговорах в Париже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Переговоры между представителями США и Украины в Париже прошли в сложной обстановке, так как предыдущие договорённости сторон оказались неэффективными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил о недавних договорённостях по энергетическим объектам, которые соблюдала только российская сторона, тогда как Киев за последний месяц более 100 раз нарушил перемирие. То же самое происходит и с соглашением о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, которое сейчас разваливается, отметил он.

Депутат выразил мнение, что украинские власти сознательно саботируют выполнение договорённостей с американскими партнёрами. Владимир Зеленский пытается обмануть Вашингтон, предоставляя руководству Штатов заведомо ложную информацию. В Белом доме это понимают и будут давить на Украину.

«Я уверен, что американцы давить на Украину будут. Для Киева то же соглашение по минералам — это колониальный гнёт, из-под которого Киев вряд ли когда-то сможет выйти, если согласится. При этом американцам договорённости нужны, они уже послабления стали давать Киеву, чтобы заключить сделку», — объяснил Чепа в беседе с «Газетой.ru».

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Напомним, что во Франции прошли переговоры с участием Штатов, Великобритании, Франции, ФРГ и Незалежной. По итогу вчерашней встречи американский госсекретарь Марко Рубио уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о договорённостях, которых удалось достигнуть. А сегодня Госдеп официально заявил, что участники переговоров положительно восприняли контуры мирного соглашения по Украине, которые предложил Вашингтон.

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Юрий Лысенко
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