Переговоры между представителями США и Украины в Париже прошли в сложной обстановке, так как предыдущие договорённости сторон оказались неэффективными. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил о недавних договорённостях по энергетическим объектам, которые соблюдала только российская сторона, тогда как Киев за последний месяц более 100 раз нарушил перемирие. То же самое происходит и с соглашением о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом, которое сейчас разваливается, отметил он.

Депутат выразил мнение, что украинские власти сознательно саботируют выполнение договорённостей с американскими партнёрами. Владимир Зеленский пытается обмануть Вашингтон, предоставляя руководству Штатов заведомо ложную информацию. В Белом доме это понимают и будут давить на Украину.