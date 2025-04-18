В российских школах хотят ввести обязательную зарядку перед первым уроком

Депутат Госдумы Георгий Арапов (партия «Новые люди») предложил ввести в школах ежедневную утреннюю зарядку продолжительностью 10–15 минут перед началом первого урока. Соответствующее обращение направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В документе парламентарий отмечает, что текущая система физического воспитания, даже с тремя уроками физкультуры в неделю, не обеспечивает полноценного физического развития учащихся. Особую тревогу, по его словам, вызывает рост числа детей и подростков с избыточным весом.

«Считаю необходимым рассмотреть возможность введения ежедневной короткой зарядки перед первым уроком — с базовыми упражнениями для разминки», — говорится в обращении, текст которого приводит РИА «Новости».

Арапов подчеркнул, что такая мера не потребует дополнительных расходов, но поможет укрепить здоровье школьников, повысить интерес к физической активности и сформировать полезные привычки.