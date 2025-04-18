«Слышим жужжание — сразу готовы»: Зенитчики в зоне СВО оберегают российских танкистов
Зенитчики ГРВ «Центр» ВС РФ оказали прикрытие танкистам под Красноармейском
ЗУ-23-2. Обложка © Telegram / Минобороны России
На Красноармейском направлении расчёты 239-го гвардейского танкового полка ведут непрерывное противодействие беспилотникам ВСУ, обеспечивая безопасность наступающих подразделений армии России. В условиях ясной погоды, когда активность вражеских БПЛА резко возрастает, зенитчики находятся в постоянной готовности.
Работа зенитного расчёта на Красноармейском направлении в ДНР. Видео © Телеканал «Звезда»
«Слышим жужжание винтов — сразу в готовности», — приводит слова командира взвода Ильи Короткова телеканал «Звезда».
Бойцы используют комплексный подход: от стрелкового оружия до специализированных зенитных систем. Дробовики и автоматы применяются против дронов-камикадзе — как поясняет боец с позывным Шум, главное целиться в боевую часть или нижние секции беспилотника.
Основную огневую мощь обеспечивает модернизированная зенитная установка ЗУ-23-2 (бойцы называют её «Зэушка»), размещённая на бронированном тягаче. Этот расчёт уже уничтожил более 10 БПЛА различных моделей, включая современные «Лелека» и «Валькирия». Позиции тщательно маскируют — используют промышленные зоны, гаражные массивы и лесополосы, причём с наступлением весенней листвы скрытность техники значительно возрастёт.
Особое значение имеет мобильность — расчёты оперативно меняют дислокацию, избегая обнаружения и ответных ударов. Эти подразделения обеспечивают защиту 90-й танковой дивизии, ведущей наступление на Красноармейск — ключевой узел украинской обороны. С рассвета до заката зенитчики несут вахту, сочетая различные методы противодействия: от ручного стрелкового оружия до переносных зенитных ракетных комплексов, создавая многослойную систему защиты от воздушных угроз.
Эффективность работы российских средств ПВО можно проследить по сводкам Миноборооны РФ. Например, собранный ими за минувшую неделю урожай впечатляет: бойцы подбили самолёт F-16 ВСУ, 45 управляемых авиабомб JDAM, 29 снарядов РСЗО HIMARS, и 1618 беспилотников самолётного типа.