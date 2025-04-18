«Слышим жужжание — сразу готовы»: Зенитчики в зоне СВО оберегают российских танкистов

На Красноармейском направлении расчёты 239-го гвардейского танкового полка ведут непрерывное противодействие беспилотникам ВСУ, обеспечивая безопасность наступающих подразделений армии России. В условиях ясной погоды, когда активность вражеских БПЛА резко возрастает, зенитчики находятся в постоянной готовности.

Работа зенитного расчёта на Красноармейском направлении в ДНР. Видео © Телеканал «Звезда»

«Слышим жужжание винтов — сразу в готовности», — приводит слова командира взвода Ильи Короткова телеканал «Звезда».

Бойцы используют комплексный подход: от стрелкового оружия до специализированных зенитных систем. Дробовики и автоматы применяются против дронов-камикадзе — как поясняет боец с позывным Шум, главное целиться в боевую часть или нижние секции беспилотника.

Основную огневую мощь обеспечивает модернизированная зенитная установка ЗУ-23-2 (бойцы называют её «Зэушка»), размещённая на бронированном тягаче. Этот расчёт уже уничтожил более 10 БПЛА различных моделей, включая современные «Лелека» и «Валькирия». Позиции тщательно маскируют — используют промышленные зоны, гаражные массивы и лесополосы, причём с наступлением весенней листвы скрытность техники значительно возрастёт.

Особое значение имеет мобильность — расчёты оперативно меняют дислокацию, избегая обнаружения и ответных ударов. Эти подразделения обеспечивают защиту 90-й танковой дивизии, ведущей наступление на Красноармейск — ключевой узел украинской обороны. С рассвета до заката зенитчики несут вахту, сочетая различные методы противодействия: от ручного стрелкового оружия до переносных зенитных ракетных комплексов, создавая многослойную систему защиты от воздушных угроз.