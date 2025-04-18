ВСУ потеряли на Курщине свыше 75 тысяч человек

Согласно заявлению Министерства обороны России, с начала боевых действий в Курской области потери украинских сил составили более 75 тысяч военнослужащих.

Кроме того, уничтожено значительное количество техники: свыше 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортёров, 2278 бронированных боевых машин, 2740 автомобилей и 619 артиллерийских орудий.

Также ВСУ лишились 57 реактивных систем залпового огня, включая 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 зенитных ракетных комплексов, одной зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 125 станций радиоэлектронной борьбы, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 12 РЛС противовоздушной обороны и 57 единиц инженерной техники. Среди них — 23 инженерные машины разграждения, установка разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, одна инженерная разведывательная машина, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и одна командно-штабная машина.