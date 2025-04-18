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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 13:24

В российском городе запустят курсы вождения для потерявших ноги бойцов СВО

В Челябинске откроют курсы вождения для потерявших ноги участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PH888

В Челябинске организуют обучение вождению для ветеранов СВО, лишившихся конечностей. Инициатива принадлежит министерству социальных отношений региона.

Наталья Лугачева, возглавляющая министерство, сообщила о приобретении автомобиля с ручным управлением, который будет использоваться для обучения вождению ветеранов, ставших инвалидами в зоне боевых действий. Чиновница сообщила, что военнослужащие, имеющие водительские права нужной категории, имеют право на компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей для покупки автомобиля с ручным управлением.

Ранее Life.ru сообщал, что храм на колёсах отправится по подразделениям российских бойцов на Пасху. Внутри автобуса, который следует из Кузбасса, установлены иконы.

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Алиса Хуссаин
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