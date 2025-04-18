В российском городе запустят курсы вождения для потерявших ноги бойцов СВО

Наталья Лугачева, возглавляющая министерство, сообщила о приобретении автомобиля с ручным управлением, который будет использоваться для обучения вождению ветеранов, ставших инвалидами в зоне боевых действий. Чиновница сообщила, что военнослужащие, имеющие водительские права нужной категории, имеют право на компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей для покупки автомобиля с ручным управлением.