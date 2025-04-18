В российском городе запустят курсы вождения для потерявших ноги бойцов СВО
В Челябинске откроют курсы вождения для потерявших ноги участников СВО
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В Челябинске организуют обучение вождению для ветеранов СВО, лишившихся конечностей. Инициатива принадлежит министерству социальных отношений региона.
Наталья Лугачева, возглавляющая министерство, сообщила о приобретении автомобиля с ручным управлением, который будет использоваться для обучения вождению ветеранов, ставших инвалидами в зоне боевых действий. Чиновница сообщила, что военнослужащие, имеющие водительские права нужной категории, имеют право на компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей для покупки автомобиля с ручным управлением.
Ранее Life.ru сообщал, что храм на колёсах отправится по подразделениям российских бойцов на Пасху. Внутри автобуса, который следует из Кузбасса, установлены иконы.