«На русском обугленном танке»: Российская рок-группа выпустила дерзкий клип в поддержку бойцов СВО

Российский коллектив «Бахыт-Компот» опубликовал на YouTube анимационный клип к песне «На русском обугленном танке». В видеоролике участники рок-группы едут верхом на танке символикой Z по горящему разрушенному городу.

Также в видеоролике изображены свиньи, одетые в военную форму ВСУ, которые нападают на местных кошек и собак. В финале хрюшек загоняют в клетку, где они возмущённо кричат, пытаясь выбраться. Публика встретила провокационную работу коллектива восторженно, оценив «стёб».

«Вот такой должна быть поэзия, которая поднимает бойцам настроение. Это такая сатира, огнедышащая сатира — лишний раз задеть какого-нибудь украинского блогера», — подчеркнул лидер группы Вадим Степанцов в беседе с «Рен ТВ».