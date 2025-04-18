Жительница Суджи спасла двух раненых бойцов СВО от ВСУ, выдав их за своих сыновей

Жительница Суджи Ирина рассказала RT, что спрятала двух раненых российских военнослужащих от солдат ВСУ, выдав их за своих детей. Сейчас оба бойца находятся дома в Екатеринбурге.





Бойцы оказались в Судже после атаки ВСУ на их позиции. Раненые, потеряв сознание, они очнулись в гражданской одежде и направились в город. Женщина решила помочь военным, поэтому спрятала их в лежанке на сеновале, а для украинцев придумала легенду, что это её сыновья.

«Они нашли где-то одежду и пошли в город, не зная, что он оккупирован. Когда вэсэушники приходили ко мне с проверкой, я специально тянула время, не пускала их, чтобы парни успели спрятаться в лежанке на сеновале. Конечно, это могло и разозлить боевиков, но как-то обошлось», — рассказала Ирина.

Оба бойца вернулись домой в Екатеринбург. Их матери хотят лично встретиться с Ириной, чтобы выразить ей свою благодарность за спасение сыновей.