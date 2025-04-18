Жительница Суджи спасла двух раненых бойцов СВО от ВСУ, выдав их за своих сыновей
RT: Жительница Суджи спасла двух раненых российских солдат от ВСУ
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Жительница Суджи Ирина рассказала RT, что спрятала двух раненых российских военнослужащих от солдат ВСУ, выдав их за своих детей. Сейчас оба бойца находятся дома в Екатеринбурге.
Бойцы оказались в Судже после атаки ВСУ на их позиции. Раненые, потеряв сознание, они очнулись в гражданской одежде и направились в город. Женщина решила помочь военным, поэтому спрятала их в лежанке на сеновале, а для украинцев придумала легенду, что это её сыновья.
«Они нашли где-то одежду и пошли в город, не зная, что он оккупирован. Когда вэсэушники приходили ко мне с проверкой, я специально тянула время, не пускала их, чтобы парни успели спрятаться в лежанке на сеновале. Конечно, это могло и разозлить боевиков, но как-то обошлось», — рассказала Ирина.
Оба бойца вернулись домой в Екатеринбург. Их матери хотят лично встретиться с Ириной, чтобы выразить ей свою благодарность за спасение сыновей.
Ранее российские военные обнаружили жестоко убитых мирных жителей в селе Махновка Суджанского района Курской области. Тела людей были с признаками насильственной смерти. Их нашли во время осмотра жилых домов, в которых зафиксированы разрушения.