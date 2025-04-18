Экс-аналитик ЦРУ назвал города, которые займёт Россия до конца конфликта. В их числе и Киев
Ларри Джонсон: Россия возьмёт под контроль Сумы, Днепр, Киев и Одессу
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До окончания конфликта на Украине российские войска займут Сумы, Днепропетровск, Киев и Одессу, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Я думаю, что в конечном итоге они займут всё: Днепропетровск, Сумы, они даже займут Киев и Одессу, прежде чем всё это закончится», — сказал он в интервью YouTube-каналу Deep Dive.
Аналитик подчеркнул, что Украина ничего не сможет поделать.
А ранее норвежское издание Steigan предположило, что Одесса может перейти под российское влияние в рамках возможных мирных переговоров между Москвой и Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп способен дать «добро» на подобные условия сделки в случае получения компенсаций в других стратегических сферах. А агентство Bloomberg узнало, что США уже предложили Украине и Европе оставить новые регионы за Москвой.