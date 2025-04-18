«Они напуганы»: ВСУшники в панике глушат средствами РЭБ свои же беспилотники
BI: ВСУ пытаются заглушить средствами РЭБ все беспилотники, включая свои же
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Украинские войска испытывают беспокойство из-за активности российских дронов и используют средства РЭБ для подавления их сигналов. Об этом пишет американское издание Business Insider (BI).
«[При виде FPV-дрона] они буквально нажимают на все частоты, чтобы их заглушили, потому что они напуганы», — рассказал оператор дронов ВСУ.
По его словам, нередки случаи, когда украинская армия случайно блокирует сигналы собственных дронов, используя средства РЭБ. Вдобавок, нехватка квалифицированных операторов беспилотников в рядах ВСУ ещё больше осложняет ситуацию с их применением.
Ранее сообщалось, что системы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников над территорией России за минувшую ночь. Наибольшая активность была зафиксирована в небе над Воронежской областью — здесь удалось перехватить 27 дронов. Ещё 12 были сбиты в Белгородской области, столько же — над акваторией Азовского моря.