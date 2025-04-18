«Они напуганы»: ВСУшники в панике глушат средствами РЭБ свои же беспилотники

Украинские войска испытывают беспокойство из-за активности российских дронов и используют средства РЭБ для подавления их сигналов. Об этом пишет американское издание Business Insider (BI).

«[При виде FPV-дрона] они буквально нажимают на все частоты, чтобы их заглушили, потому что они напуганы», — рассказал оператор дронов ВСУ.

По его словам, нередки случаи, когда украинская армия случайно блокирует сигналы собственных дронов, используя средства РЭБ. Вдобавок, нехватка квалифицированных операторов беспилотников в рядах ВСУ ещё больше осложняет ситуацию с их применением.