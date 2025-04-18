Несуществующие профессии: В Госдуме потребовали защитить россиян от доул и нутрициологов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась в Министерство труда и социальной защиты РФ с официальным запросом. Она просит министра Антона Котякова и ведомство в целом сформулировать позицию по вопросу защиты населения от потенциальных рисков, возникающих при обращении к лицам, неправомерно представляющимся специалистами в различных областях.

«Уважаемый Антон Олегович, прошу Вас отразить позицию министерства труда и социальной защиты по следующему вопросу: как нам защитить граждан от опасности, возникающей при обращении к специалистам, которые не являются таковыми не по причине отсутствия документов, подтверждающих их квалификацию, а по причине отсутствия профессии», — говорится в документе, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

В своём обращении Буцкая подчёркивает, что в России по-прежнему распространена практика, когда отдельные лица и организации оказывают услуги, не соответствующие требованиям закона и профессиональным стандартам. В частности, речь идёт о таких специалистах, как доулы, консультанты по грудному вскармливанию и сну, нутрициологи и другие. Проблема заключается в том, что их деятельность, оказывающая непосредственное влияние на здоровье и благополучие граждан, не регулируется лицензированием и не предполагает юридической ответственности перед потребителями.