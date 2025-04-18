Стало известно о подготовке ВСУ «массовой и кровавой» провокации на Пасху

В преддверии Пасхи на территории неосвобождённой части Харьковской области готовится провокация со стороны ВСУ. С помощью неё они хотят дискредитировать российских военных. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России», — заявил Ганчев в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам главы ВГА, провокации готовятся и на территориях Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Ганчев призвал не выходить 19 и 20 апреля из дома, а также не посещать праздничные мероприятия и массовые скопления людей.