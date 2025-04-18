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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 16:15
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Стало известно о подготовке ВСУ «массовой и кровавой» провокации на Пасху

Ганчев: ВСУ готовят провокацию на Пасху в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В преддверии Пасхи на территории неосвобождённой части Харьковской области готовится провокация со стороны ВСУ. С помощью неё они хотят дискредитировать российских военных. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России»,заявил Ганчев в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам главы ВГА, провокации готовятся и на территориях Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Ганчев призвал не выходить 19 и 20 апреля из дома, а также не посещать праздничные мероприятия и массовые скопления людей.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ начали целенаправленно минировать могилы в Курской области. Местных жителей призвали отказаться от посещения могил в православные праздники. Боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть.

Храм на колёсах отправится по подразделениям бойцов СВО на Пасху
Храм на колёсах отправится по подразделениям бойцов СВО на Пасху
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Полина Никифорова
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