Стало известно о подготовке ВСУ «массовой и кровавой» провокации на Пасху
Ганчев: ВСУ готовят провокацию на Пасху в Харьковской области
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В преддверии Пасхи на территории неосвобождённой части Харьковской области готовится провокация со стороны ВСУ. С помощью неё они хотят дискредитировать российских военных. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
«По поступившей нам оперативной информации, в преддверии Светлого Христова Воскресенья украинская сторона осуществляет подготовку к массовой кровавой провокации с целью дискредитации России», — заявил Ганчев в интервью ТАСС.
Кроме того, по словам главы ВГА, провокации готовятся и на территориях Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Ганчев призвал не выходить 19 и 20 апреля из дома, а также не посещать праздничные мероприятия и массовые скопления людей.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ начали целенаправленно минировать могилы в Курской области. Местных жителей призвали отказаться от посещения могил в православные праздники. Боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть.