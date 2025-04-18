РФ расторгла соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю

Российское правительство расторгло договоры с Норвегией, Швецией и Финляндией, касающиеся сотрудничества в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение, датированное 16 апреля, было утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Денонсировать соглашение между правительством РФ, правительством Королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом / Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года, и соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года», — указано в документе.