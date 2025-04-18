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Регион
Опубликовано 18 апреля 2025, 21:59
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РФ расторгла соглашение с Норвегией, Финляндией и Швецией по Баренцеву морю

Баренцево море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Nechiporenko

Баренцево море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Nechiporenko

Российское правительство расторгло договоры с Норвегией, Швецией и Финляндией, касающиеся сотрудничества в Баренцевом регионе. Соответствующее распоряжение, датированное 16 апреля, было утверждено премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Денонсировать соглашение между правительством РФ, правительством Королевства Норвегия, правительством Финляндской Республики и правительством Королевства Швеция о создании международного Баренцева секретариата в целях развития сотрудничества в Баренцевом / Евроарктическом регионе, подписанное в г. Рованиеми 15 ноября 2007 года, и соглашение между правительствами государств — членов Совета Баренцева / Евроарктического региона о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на ЧС, подписанное в Москве 11 декабря 2008 года», — указано в документе.

Страны Северной Европы и ЕС приостановили сотрудничество с РФ в Евроарктическом регионе
Страны Северной Европы и ЕС приостановили сотрудничество с РФ в Евроарктическом регионе

Ранее Россия объявила о выходе из Совета Баренцева / Евроарктического региона. Деятельность объединения была парализована по вине Запада с марта 2022 года. Тогда Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Евросоюз заявили, что не имеют иного выбора. Кроме того, Москву лишали председательства.

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Алена Пенчугина
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