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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 04:08
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Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ атаковали порт Оля в Астраханской области

Эксперт Дандыкин: Киев атаковал порт Оля из-за его стратегической важности

Порт Оля, 2003 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Тюкаев

Порт Оля, 2003 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Владимир Тюкаев

Киевские силы выбрали для атаки порт Оля в Астраханской области из-за его стратегической значимости. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин в интервью NEWS.ru.

По его словам, этот порт играет ключевую роль в торговле между Россией и Ираном, а также в логистике по Волго-Каспийскому бассейну. Вероятно, за данным ударом стоят внешние силы, поддерживающие Киев в конфликте.

«Конечно, не просто так решили атаковать. Наверное, может, кто-то даже их попросил из тех, кому костью в горле тот же Иран находится. Это не только грузы, которые идут в наши регионы. Это ещё река, море, оттуда идут и вверх по Волге. За этим стоят те, кому это выгодно. А выгодно это тем, кто их поддерживает», — подчеркнул Дандыкин.

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Ранее сообщалось, что украинские силы впервые с начала специальной военной операции предприняли попытку удара по порту Оля в Астраханской области. Целью атаки называлось стремление подорвать экспорт зерна и других грузов в Иран и иные страны.

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Антон Голыбин
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