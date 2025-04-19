Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ атаковали порт Оля в Астраханской области

По его словам, этот порт играет ключевую роль в торговле между Россией и Ираном, а также в логистике по Волго-Каспийскому бассейну. Вероятно, за данным ударом стоят внешние силы, поддерживающие Киев в конфликте.

«Конечно, не просто так решили атаковать. Наверное, может, кто-то даже их попросил из тех, кому костью в горле тот же Иран находится. Это не только грузы, которые идут в наши регионы. Это ещё река, море, оттуда идут и вверх по Волге. За этим стоят те, кому это выгодно. А выгодно это тем, кто их поддерживает», — подчеркнул Дандыкин.