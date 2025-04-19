Скотоводы убили 17 человек в Нигерии

В Нигерии в результате вооружённого нападения, предположительно совершённого скотоводами, погибли 17 человек. Об этом сообщает издание Punch.

По данным журналиста, нападение произошло в штате Бенуэ. Полиция подтвердила факт гибели людей и ведёт операцию по поиску и задержанию нападавших, которые скрываются в лесах.

«Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооружённых нападений предполагаемых скотоводов», — цитирует издание заявление представителя полиции.

Столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров регулярно происходят в центральной части Нигерии, сообщает агентство «Франс Пресс».