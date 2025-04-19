Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 07:42

Скотоводы убили 17 человек в Нигерии

Punch: В Нигерии в результате нападения скотоводов погибли 17 человек

Причиной конфликта стали земельные споры. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Причиной конфликта стали земельные споры. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

В Нигерии в результате вооружённого нападения, предположительно совершённого скотоводами, погибли 17 человек. Об этом сообщает издание Punch.

По данным журналиста, нападение произошло в штате Бенуэ. Полиция подтвердила факт гибели людей и ведёт операцию по поиску и задержанию нападавших, которые скрываются в лесах.

«Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооружённых нападений предполагаемых скотоводов», — цитирует издание заявление представителя полиции.

Столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров регулярно происходят в центральной части Нигерии, сообщает агентство «Франс Пресс».

В Нигерии уничтожили первый китайский танк VT-4
В Нигерии уничтожили первый китайский танк VT-4

Ранее сообщалось, что в Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу и убили 20 человек. Выживший военнослужащий рассказал, что войска были застигнуты врасплох.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Нигерия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar