Скотоводы убили 17 человек в Нигерии
Punch: В Нигерии в результате нападения скотоводов погибли 17 человек
Причиной конфликта стали земельные споры. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
В Нигерии в результате вооружённого нападения, предположительно совершённого скотоводами, погибли 17 человек. Об этом сообщает издание Punch.
По данным журналиста, нападение произошло в штате Бенуэ. Полиция подтвердила факт гибели людей и ведёт операцию по поиску и задержанию нападавших, которые скрываются в лесах.
«Полицейское управление штата Бенуэ подтвердило гибель 17 человек в результате вооружённых нападений предполагаемых скотоводов», — цитирует издание заявление представителя полиции.
Столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров регулярно происходят в центральной части Нигерии, сообщает агентство «Франс Пресс».
Ранее сообщалось, что в Нигерии повстанцы-исламисты напали на военную базу и убили 20 человек. Выживший военнослужащий рассказал, что войска были застигнуты врасплох.