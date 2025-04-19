Украинские военные захватили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области и не собираются сдаваться. Военный корреспондент Марат Хайруллин поделился информацией о том, сможет ли российская армия защитить святыню, уничтожив при этом бойцов ВСУ.

«Киевский режим отказывается в безнадежной ситуации спасать своих бойцов, это их классическая позиция. Это показывает, что они воюют трупами своих солдат», — отметил военкор в беседе с РИА «ФедералПресс».

Хайруллин отметил, что один из командиров украинских вооружённых сил начал переговоры с Россией с целью вывода 300 солдат, которые укрывались в монастыре, для сдачи в плен. Однако его убили, а солдаты остались без помощи.

Он также подчеркнул, что в истории существует понятие «храм-мученик», которое подразумевает необходимость жертвовать чем-то ради высших целей. По его мнению, это место станет памятным, и после завершения конфликта монастырь будет восстановлен.