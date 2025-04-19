«Храм-мученик»: Эксперт рассказал, удастся ли спасти захваченный ВСУ курский монастырь
Военкор Хайруллин: Захваченный ВСУ монастырь восстановят после конфликта
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Украинские военные захватили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области и не собираются сдаваться. Военный корреспондент Марат Хайруллин поделился информацией о том, сможет ли российская армия защитить святыню, уничтожив при этом бойцов ВСУ.
«Киевский режим отказывается в безнадежной ситуации спасать своих бойцов, это их классическая позиция. Это показывает, что они воюют трупами своих солдат», — отметил военкор в беседе с РИА «ФедералПресс».
Хайруллин отметил, что один из командиров украинских вооружённых сил начал переговоры с Россией с целью вывода 300 солдат, которые укрывались в монастыре, для сдачи в плен. Однако его убили, а солдаты остались без помощи.
Он также подчеркнул, что в истории существует понятие «храм-мученик», которое подразумевает необходимость жертвовать чем-то ради высших целей. По его мнению, это место станет памятным, и после завершения конфликта монастырь будет восстановлен.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ сбросили снаряд на Свято-Покровский храм XIX века в ДНР. К счастью, никто не пострадал. Согласно информации от властей Горловки, украинские военные начали действовать без каких-либо моральных ограничений, обстреливая святыни.