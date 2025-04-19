Бойцы ВС РФ разгромили склады ВСУ в 142 районах

Бойцы российской армии за минувшие сутки поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах», — рассказали в пресс-службе.