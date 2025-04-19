Бойцы ВС РФ разгромили склады ВСУ в 142 районах
Российская армия поразила склады боеприпасов ВСУ в 142 районах за сутки
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Бойцы российской армии за минувшие сутки поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 142 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах», — рассказали в пресс-службе.
Также сегодня бойцам группировки войск «Юг» удалось освободить населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники нескольких украинских бригад. Потери ВСУ составили свыше 365 военнослужащих, два танка и восемь боевых бронированных машин.