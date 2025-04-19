Минобороны России сообщило об успешном освобождении населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Юг» решительными действиями выбили противника из этого района.

Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники нескольких украинских бригад, включая тяжёлую механизированную, механизированные, мотопехотную, штурмовые бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка.