Бойцы ВС РФ освободили Шевченко в ДНР
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Минобороны России сообщило об успешном освобождении населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Юг» решительными действиями выбили противника из этого района.
Кроме того, были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники нескольких украинских бригад, включая тяжёлую механизированную, механизированные, мотопехотную, штурмовые бригады ВСУ, а также бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Иванополье, Григоровка, Васюковка, Заря, Клебан-Бык, Константиновка и Новооленовка.
По данным Минобороны, потери ВСУ составили свыше 365 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая американские бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортёр М113. Также уничтожены 13 автомобилей, семь артиллерийских орудий, четыре из которых произведены странами НАТО, пусковая установка РСЗО HIMARS производства США и два склада с боеприпасами.
Ранее Армия России освободила село Калиново в ДНР. Российские военные также освободили Валентиновку. ВСУ несут серьёзные потери в окрестностях населённых пунктов ДНР.