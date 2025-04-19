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Опубликовано 19 апреля 2025, 11:50

ВСУ десять раз за сутки атаковали российские энергообъекты

МО: ВСУ предприняли 10 атак на энергетические объекты России

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Киевский режим предпринял 10 попыток атаковать энергетические объекты на территории России за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны России. Удары были нанесены по  объектам в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.

«Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные разгромили склады ВСУ в 142 районах за сутки. Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.

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Полина Никифорова
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