ВСУ десять раз за сутки атаковали российские энергообъекты
МО: ВСУ предприняли 10 атак на энергетические объекты России
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Киевский режим предпринял 10 попыток атаковать энергетические объекты на территории России за минувшие сутки. Об этом сообщает Минобороны России. Удары были нанесены по объектам в Белгородской, Брянской, Херсонской областях и Донецкой Народной Республике.
«Киевский режим продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксировано 10 атак ВСУ на объекты российской энергетики», — рассказали в пресс-службе.
Ранее Life.ru сообщал, что российские военные разгромили склады ВСУ в 142 районах за сутки. Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.