Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения
Путин отметил позитивную динамику на линии фронта в пользу России
Обложка © VK / Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин отметил позитивную динамику на линии фронта в пользу России. В ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым глава государства выразил уверенность в том, что ситуация на линии боевого соприкосновения складывается благоприятно для российских сил.
По его словам, войска России планомерно и уверенно продвигаются вперёд, шаг за шагом укрепляя свои позиции.
«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», — подчеркнул российский лидер.
Российские бойцы продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. 19 апреля Минобороны России сообщило об успешном освобождении населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Юг» решительными действиями выбили противника из этого района.