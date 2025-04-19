ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 14:10

Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения

Путин отметил позитивную динамику на линии фронта в пользу России

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин отметил позитивную динамику на линии фронта в пользу России. В ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым глава государства выразил уверенность в том, что ситуация на линии боевого соприкосновения складывается благоприятно для российских сил.

По его словам, войска России планомерно и уверенно продвигаются вперёд, шаг за шагом укрепляя свои позиции.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», — подчеркнул российский лидер.

Бойцы ВС РФ разгромили склады ВСУ в 142 районах
Бойцы ВС РФ разгромили склады ВСУ в 142 районах

Российские бойцы продолжают успешное выполнение боевых задач в зоне СВО. 19 апреля Минобороны России сообщило об успешном освобождении населённого пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Согласно информации ведомства, подразделения группировки войск «Юг» решительными действиями выбили противника из этого района.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar