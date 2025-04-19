Путин оценил ситуацию на линии боевого соприкосновения

Президент РФ Владимир Путин отметил позитивную динамику на линии фронта в пользу России. В ходе встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым глава государства выразил уверенность в том, что ситуация на линии боевого соприкосновения складывается благоприятно для российских сил.

По его словам, войска России планомерно и уверенно продвигаются вперёд, шаг за шагом укрепляя свои позиции.

«Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом. Российские войска шаг за шагом, уверенно идут вперед», — подчеркнул российский лидер.