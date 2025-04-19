Наступившему на мину «лепесток» жителю Курского приграничья оторвало стопу
Хинштейн: Житель Курской области подорвался на «лепестке», ему оторвало стопу
Мина «лепесток». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zanger Zheleznogorov
В Беловском районе Курской области 49-летний местный житель подорвался на мине «лепесток». В результате взрыва он получил ранение и лишился части стопы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«На данный момент он находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время пострадавшего госпитализируют в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора в своём телеграм-канале.
Хинштейн предупредил местных жителей об опасности. В приграничных районах остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, которые там оставили ВСУ.
Ранее российские сапёры рассказали, как обезвреживают сотни мин в курском приграничье. В приоритете — социальные объекты: школы, детские сады, больницы. Особую роль в разминировании играют добровольцы отряда «Барс-Курск».