Наступившему на мину «лепесток» жителю Курского приграничья оторвало стопу

В Беловском районе Курской области 49-летний местный житель подорвался на мине «лепесток». В результате взрыва он получил ранение и лишился части стопы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«На данный момент он находится под присмотром медиков, ему оказывается помощь. В ближайшее время пострадавшего госпитализируют в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора в своём телеграм-канале.

Хинштейн предупредил местных жителей об опасности. В приграничных районах остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, которые там оставили ВСУ.