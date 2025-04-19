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Опубликовано 19 апреля 2025, 16:47
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Чем опасен украинский ОТРК «Сапсан»? Эксперт оценил радиус поражения ракеты

Эксперт Дандыкин: Украинский ОТРК «Сапсан» мог бы нанести удар по Подмосковью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Новейший украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» способен нанести удар по территории Подмосковья — при условии, что противник успел бы поставить его на вооружение. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Дальность пуска, вероятно, насчитывает порядка 500 километров — это очень серьёзные характеристики. ВСУ по дальности пытаются превзойти ATACMS с его 300 километрами. Видимо, у украинской стороны иссякает запас ракет ATACMS», — подчеркнул Дандыкин.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан». Фото © Wikipedia

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан». Фото © Wikipedia

По оценке военного эксперта, своевременное поражение «Сапсана» призвано сорвать или, по крайней мере, отложить планы Украины по его использованию в войсках.

Накануне ВС РФ провели успешную атаку на площадку, где проходили испытания украинского ОТРК «Сапсан». Под удар попали и прикрывавшие его норвежские зенитные системы NASAMS.

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Ольга Сливченко
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